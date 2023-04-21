Malatya'da namaz sonrası mezarlıkta buruk bayram

Malatya'da, çok sayıda yurttaş, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Bayram namazının ardından mezarlığa gidenler, depremde yaşamını yitiren yakınlarının başında duygu dolu anlar yaşadı.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 08:38
Malatya'da namaz sonrası mezarlıkta buruk bayram
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Bayram namazını Şehir Mezarlığı'nda kılmak isteyen yurttaşlar, sabahın erken saatinde saf tuttu. Depremde hasar alan mezarlıktaki camide yurttaşlar cenaze namazı kılınan alanda bayram namazı kıldı.

Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Namaz sonrasında lokum ikram edildi. Mezarlıklara giden çok sayıda kişi yakınlarının kabrini ziyaret etti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine teselli vermeye çalışan yurttaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmayarak, gözyaşı döktü. 


Malatya Mezarlık namaz

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