Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İstanbul Maltepe'de iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan olayda 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 08:22
Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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Olay, saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi, Çınarlı Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 3 kişi tabancayla çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Şüpheliler, kavga sonrasında olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri sokağı kapatarak incelemede bulunurken, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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