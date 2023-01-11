Matbaadan 6 bin uyuşturucu hap çıktı: 2 kardeş tutuklandı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 13:11

Güncelleme: 11.01.2023 - 13:11

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki matbaada uyuşturucu hap bulunduğu ihbarını aldı.

Matbaaya operasyon yapan polis, depoda 6 bin 48 uyuşturucu hap ele geçirdi. İş yeri sahipleri Mustafa Akseki ve kardeşi Halil Akseki gözaltına alındı.

Kardeşlerin Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 ayrı evde yapılan aramalarda da 171 uyuşturucu hap, bir miktar kokain, esrar ve bonzai ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Akseki kardeşler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, 'Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.