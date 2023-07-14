Meclis’te ‘oda’ krizi: 17 milletvekilinin hala odası yok

Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:25

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:27

Meclis’in 28’inci yasama döneminde 600 milletvekilinin odaları için kura çekimi yapılırken 17 vekile hala Meclis’te oda tahsis edilemedi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, toplantılarını başka milletvekillerinin odalarında ya da bahçede yapan 17 milletvekili gelen misafirlerini de yine başka yerlerde ağırlıyor.

Komisyonların ve grupların oluşmasıyla birlikte peyderpey belli olan odalar kura sistemiyle milletvekillerine tahsis ediliyor.

6 VEKİLE EKİM’E KADAR ODA YOK

Komisyonlar ve gruplar belli olmasına rağmen AKP’li ve CHP’li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 17 vekile oda verilemedi. Komisyon görevlendirmelerini tamamlayan partilerin vekilleri Ana Bina’ya taşınırken Saadet Partisi’nin Gelecek Partisi’yle birlikte grup kurmasının arından 3 isim daha Meclis Halkla İlişkiler binasından taşınacak. Bu durumda da 3 oda daha boşalmış olacak.

Meclis görevlileri 11 isme daha önümüzdeki hafta içerisinde odanın kurayla verileceğini ifade ederken ismi kurada çıkmayan 6 milletvekili için Meclis’in yeniden açılacağı ekim ayı işaret edildi. Bu durumda altı milletvekillinin odasız ay sayısı dörde uzamış olacak.

“YASAMA FAALİYETLERİNİ DİĞER VEKİLLERLE EŞİT YAPAMIYORUM”

Meclis’te oda tahsis edilmeyen 5 CHP’li milletvekili arasında yer alan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın’a göre 2018 yılında 600’e çıkan milletvekili sayısının ardından bu durum yaşansa 'anlaşılır' karşılanabilirdi.

Geçtiğimiz yasama döneminden bu yana milletvekili sayısının belli olduğunu ve buna göre hazırlığın çoktan yapılmış olması gerektiğini, gelen evrakların dağınık olduğunu ve misafirlerin odalarında ağırlanamadığını ifade eden Taşkın, “Danışmanlarımla muhalefet bahçesi denilen yerde buluşup orada toplantı yapıyorum. Özellikle danışmanlar çok zorlanıyor. Ben bu nedenle bir düzen kuramadım” dedi. Taşkın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu olduğu için öngöremedik yaklaşımı var ama bunların hepsi öngörülmeliydi. ‘Komisyonlar belli olunca kuralar tamamlanacak’ denildi, ‘Altı kişi eylüle kadar açıkta kalabilir’ denildi. Üç haftadır her hafta kura çekileceği söyleniyor. Bunu ekime sarkıtacaklar ama söyleyemiyorlar. Ben şu an yasama faaliyetlerini diğer vekillerle eşit şekilde yapamıyorum. Çok büyük bir sıkıntı var. Şimdiye kadar bu sorunun çoktan çözülmüş olması gerekiyordu.”

“DEPREMZEDEYE NASIL KONUT YAPILACAK”

Yeni yasama döneminin başlangıcından iki ay geçmesine rağmen 17 milletvekiline Meclis çatısı altında oda verilememesi Meclis Genel Kurulu’nda da gündeme geldi.

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal bu duruma tepki göstererek, “Türkiye büyük bir ülke, 17 milletvekiline oda yapılamıyorsa, yer verilemiyorsa bu kadar depremzedeye nasıl konut yapılacak? Ben anlamıyorum bu işi” dedi.