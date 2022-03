Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç dil biliyor? İşte hayatı

11 Mart 2022 Cuma, 11:14

12 yaşındayken babasına çok ısrar etmesi sonucu mankenlik ajansına yazdırılan Melisa Aslı Pamuk, 2019 yılında verdiği bir röportajda, "Ben mankenliği komple hayatımdan çıkarmak için bir jübile gibi olsun diye düşünerek (2011) Miss Turkey deneyimini yaşamak istedim. Finale kalacağım gibi bir iddiam yoktu. Birinci seçilip başıma taç koyulunca aslında normalde mankenliğe devam etmem gerekirken senaryolar gelmeye başlayınca şaşırdım. 1,5 sene Türkçe diksiyon eğitimi aldıktan sonra 'Yer Gök Aşk' dizisiyle oyunculuk serüvenim başladı" diye konuştu.

MELİSA ASLI PAMUK'UN HAYAT HİKAYESİ

14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'nın Haarlem kentinde dünyaya geldi. Melisa Aslı Pamuk aslen Hatay İskenderunludur.

13 yaşındayken 2004 yılında Bos Bros. Film & TV Productions ile Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı 'Dat Zit Wel Snor' adlı kısa filmde başrolde 'Hayal' adlı karakteri oynadı.

Melisa Aslı Pamuk, ilk modellik deneyimini 14 yaşında yaşadı.

2011 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda (Miss Turkey) birinci seçildi. Aynı yıl Türkiye'yi Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etti. Ayrıca kendisi 2009 yılında Türkiye'nin En İyi Modeli (Best Model of Turkey) yarışmasında 'Umut/Gelecek Vaat Eden Model' (Best Promising) unvanını elde etti.

Melisa Aslı Pamuk, Amsterdam Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimine başladı fakat Miss Turkey yarışması için okulunu yarım bıraktı.

Güzellik yarışmasında dereceye girmesinin ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk dersleri aldı. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri, bir telefon operatörü reklamında oynayarak başladı.

2012 yılında 'Yer Gök Aşk' dizisinin 3. sezonuna dahil olarak ilk kez televizyon dizisinde yer aldı. Aynı yıl 'G.D.O. Kara Kedi' adlı sinema filminde oynadı.

Melisa Aslı Pamuk, 2014 yılında 'Kurt ve Seyit ve Şura', 2015 yılında 'Kara Sevda', 2018 yılında 'Çarpışma', 2020 yılında 'Yeni Hayat', 2022 yılında 'Hayaller ve Hayatlar' dizilerinde oynadı. Ayrıca 2021 yılında 'Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit' sinema filminde rol aldı.

ÖZEL YAŞAMI

1991 doğumlu olan Melisa Aslı Pamuk, 2022 yılı itibarıyla 31 yaşında ve bekar.

2020-2021 yıllarında futbolcu Oğuzhan Özyakup ile beraber oldu. 2021 yılından beri oyuncu Mustafa Mert Koç ile aşk yaşıyor.

Melisa Aslı Pamuk 1.76 metre boyunda, 55 kilo ve koç burcu.

İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabiliyor.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @melisapamuk kullanıcı adıyla yer alıyor.

MELİSA ASLI PAMUK DİZİLERİ

2012-2013 - Yer Gök Aşk (Sevda)

2014 - Kurt Seyit ve Şura (Ayşe)

2014 - Her Sevda Bir Veda (Azade

2014-2015 - Ulan İstanbul (Zeynep)

2015-2017 - Kara Sevda (Asu Kozcuoğlu)

2018-2019 - Çarpışma (Cemre Gür)

2020 - Yeni Hayat (Yasemin Karatan)

2021 - Kırmızı Oda (Mitra Şerifi) (Konuk Oyuncu)

2022 - Hayaller ve Hayatlar (Setenay)

MELİSA ASLI PAMUK FİLMLERİ

2004 - Dat Zit Wel Snor

2012 - G.D.O. Kara Kedi (Elmas)

2021 - Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit (Benal Erendik)