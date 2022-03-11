Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç dil biliyor? İşte hayatı
Doğup büyüdüğü Hollanda'da 14 yaşında modellik yapmaya başlayan Melisa Aslı Pamuk, 18 yaşında Türkiye'de katıldığı modellik yarışmasında 'Umut/Gelecek Vaat Eden Model' seçildi. 20 yaşında ise Miss Turkey'de birinci olarak dikkatleri üzerine çeken ünlü aktris, 2012 yılında oyunculuğa başladı. İşte, Melisa Aslı Pamuk biyografisi...
12 yaşındayken babasına çok ısrar etmesi sonucu mankenlik ajansına yazdırılan Melisa Aslı Pamuk, 2019 yılında verdiği bir röportajda, "Ben mankenliği komple hayatımdan çıkarmak için bir jübile gibi olsun diye düşünerek (2011) Miss Turkey deneyimini yaşamak istedim. Finale kalacağım gibi bir iddiam yoktu. Birinci seçilip başıma taç koyulunca aslında normalde mankenliğe devam etmem gerekirken senaryolar gelmeye başlayınca şaşırdım. 1,5 sene Türkçe diksiyon eğitimi aldıktan sonra 'Yer Gök Aşk' dizisiyle oyunculuk serüvenim başladı" diye konuştu.
MELİSA ASLI PAMUK'UN HAYAT HİKAYESİ
14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'nın Haarlem kentinde dünyaya geldi. Melisa Aslı Pamuk aslen Hatay İskenderunludur.
13 yaşındayken 2004 yılında Bos Bros. Film & TV Productions ile Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı 'Dat Zit Wel Snor' adlı kısa filmde başrolde 'Hayal' adlı karakteri oynadı.
Melisa Aslı Pamuk, ilk modellik deneyimini 14 yaşında yaşadı.
2011 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda (Miss Turkey) birinci seçildi. Aynı yıl Türkiye'yi Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etti. Ayrıca kendisi 2009 yılında Türkiye'nin En İyi Modeli (Best Model of Turkey) yarışmasında 'Umut/Gelecek Vaat Eden Model' (Best Promising) unvanını elde etti.
Melisa Aslı Pamuk, Amsterdam Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimine başladı fakat Miss Turkey yarışması için okulunu yarım bıraktı.
Güzellik yarışmasında dereceye girmesinin ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk dersleri aldı. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri, bir telefon operatörü reklamında oynayarak başladı.
2012 yılında 'Yer Gök Aşk' dizisinin 3. sezonuna dahil olarak ilk kez televizyon dizisinde yer aldı. Aynı yıl 'G.D.O. Kara Kedi' adlı sinema filminde oynadı.
Melisa Aslı Pamuk, 2014 yılında 'Kurt ve Seyit ve Şura', 2015 yılında 'Kara Sevda', 2018 yılında 'Çarpışma', 2020 yılında 'Yeni Hayat', 2022 yılında 'Hayaller ve Hayatlar' dizilerinde oynadı. Ayrıca 2021 yılında 'Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit' sinema filminde rol aldı.
ÖZEL YAŞAMI
1991 doğumlu olan Melisa Aslı Pamuk, 2022 yılı itibarıyla 31 yaşında ve bekar.
2020-2021 yıllarında futbolcu Oğuzhan Özyakup ile beraber oldu. 2021 yılından beri oyuncu Mustafa Mert Koç ile aşk yaşıyor.
Melisa Aslı Pamuk 1.76 metre boyunda, 55 kilo ve koç burcu.
İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabiliyor.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @melisapamuk kullanıcı adıyla yer alıyor.
MELİSA ASLI PAMUK DİZİLERİ
2012-2013 - Yer Gök Aşk (Sevda)
2014 - Kurt Seyit ve Şura (Ayşe)
2014 - Her Sevda Bir Veda (Azade
2014-2015 - Ulan İstanbul (Zeynep)
2015-2017 - Kara Sevda (Asu Kozcuoğlu)
2018-2019 - Çarpışma (Cemre Gür)
2020 - Yeni Hayat (Yasemin Karatan)
2021 - Kırmızı Oda (Mitra Şerifi) (Konuk Oyuncu)
2022 - Hayaller ve Hayatlar (Setenay)
MELİSA ASLI PAMUK FİLMLERİ
2004 - Dat Zit Wel Snor
2012 - G.D.O. Kara Kedi (Elmas)
2021 - Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit (Benal Erendik)
İlgili Haberler
- Haluk Levent’ten Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu paylaşımı: 'Onlar Haluk abilerinin melekleri'
- Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu
- Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın programına konuk olduğu video sosyal medyada gündem oldu
Video Haberler
- THY 180 seferini iptal etti
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
- 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
- Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı
- Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
- İşte böyle isyan etiiler!
- Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarı!
- Şehitlikteki mezar taşlarını elleriyle temizlediler!
- Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Nükleer sızıntı tehlikesi!
- Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimalleri!
- Berkin Elvan, ölümünün 8. yılında anılıyor
- Rusya'nın beklettiği Türk gemilerine ilişkin açıklama
- Pandemi 'bitti', yasak bitmedi!
- 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
- Şahan Gökbakar'dan 'bebek bezinde KDV' tepkisi
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
- Putin'den Ukrayna için yeni talimat
- Oyuncu Özge Özberk yazar oldu