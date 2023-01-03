Memurlardan TÜİK önünde eylem

03 Ocak 2023 Salı, 14:26

Memurlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları ve Memur Sen’in imzaladığı toplu sözleşmeyi protesto etmek amacıyla İzmir’de TÜİK Bölge Müdürlüğü önünde toplandı.

“Sadaka değil, insanca bir ücret istiyoruz”, “TÜİK yalan yoksulluk gerçek” sloganları atan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri düşük zamları kabul etmeyeceklerini ve sokakta mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

“TÜİK’in enflasyon rakamlarını ve Memur Sen’in satış sözleşmesine boyun eğmeyeceğiz” diyen KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, kamu emekçilerinin taleplerini şu sözlerle dile getirdi: “Hedef 2023 söylemiyle ülke ekonomisi batağa sürüklenirken, yandaş sendika Memur Sen ile birlikte imzalanan satış sözleşmeleriyle kamu emekçilerini açlığa mahkum ettiler. TÜİK’in bile yandaş sendika Memur Sen’den daha fazla zam verdiği ironik bir durum sonrası kamu emekçisi ve emekliler ekran başında Cumhurbaşkanı’nın maaş artışları ile ilgili nihai kararını bekleyecek. Cumhurbaşkanı memura yüzde 87 zam yaptık diye reklam yapıyor, ev sahipleri yüzde 250 zam yaptı haberin var mı? Memuru sefalete mahkum eden bu zamları kabul etmiyoruz. Tüm kamu emekçilerine yoksulluk sınırın üzerinde bir ücret açıklaması bekliyoruz. Ne TÜİK”in enflasyonu ne de Memur Sen’in satış sözleşmesine teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Vergi adaletsizliğine dikkat çeken Güven, "Bizler kamu emekçileri olarak bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak zam oranını şimdiden protesto ediyoruz. Biz ulufe değil toplu sözleşme istiyoruz. Kamuda en düşük maaşı yoksulluk sınırına yükseltin. Kamuda güvencesiz çalışma biçimlerini yaygın hale getirip seçim dönemlerinde sözleşmeli çalışanları kadroya alacağız diyerek aklımızla dalga geçmeyi bırakın. Vergi dilimi soygununa son verin, vergide adaleti sağlayın. İnsanca bir yaşam, güvenceli bir iş, güvenli bir gelecek istiyoruz” diye konuştu.