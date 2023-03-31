Meslek lisesinden '50 bin liralık' malzeme çaldılar

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:40

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 10:41

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Hükümet Caddesi Endüstri Meslek Lisesinden yaklaşık 50 bin TL değerinde masaüstü bilgisayar, 4 adet matkap ve çeşitli uzunlukta kabloların çalınması polisi harekete geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı işlediği tespit edilen T.G. (23) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edilen H.K. (44) isimli şahısta yakalanarak çalınan malzemeler ele geçirilirken şahsa gerekli adli işlemler yapıldı.

2 HIRSIZLIK OLAYININ ŞÜPHELİSİYMİŞ

Gözaltına alınan T.G. isimli şahsın ayrıca meydana gelen iki farklı açıktan hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilerek olaylar aydınlatıldı.