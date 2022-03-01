MHP grup toplantısı ertelendi

MHP'nin her hafta salı günü 10.45'te yapılan grup toplantısı perşembe gününe ertelendi. Grup toplantısının Rusya'nın Ukrayna işgaline nedeniyle ertelendiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2022 Salı, 10:44
MHP grup toplantısı ertelendi
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MHP'nin salı günü saat 10.45'te yapılan grup toplantısı Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle ertelendi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya yazısında, "TBMM'nin salı gündemi dün mail adreslerimize düşünce MHP Grubu'nun olmadığını fark ettim; nedenini sordum.  'Rusya'nın Ukrayna işgali oldukça hızlı ve bir o kadar da karmaşık gelişiyor. O nedenle Genel Başkanımız Sayın Bahçeli gelişmeleri daha net görmek için perşembe günü yapılmasının daha faydalı olacağını belirtti...' Durum bundan ibaret, bir pandemi veya başta neden yok..." ifadesini kullandı. 


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