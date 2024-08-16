Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:44

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:44

Kaza, saat 14.30 sıralarında İsmailağatolu Köyü yakınlarında meydana geldi.

Kuran kursundaki çocukları evlerine götüren Ertuğrul Boz (28) yönetimindeki 50 AAH 832 plakalı minibüs, kavşakta Enes Doğanay (19) yönetimindeki Avusturya plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada 2 sürücü ile Medine Ocak (17), Hasan Turan Çetin (6), Emir Talha Çetin (9), Rabia Nur Çetin (21), Hasan Hüseyin Altın (9) ve Emre Tutak (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.