Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı: Yaralılar var!
Aksaray'da Kuran kursu öğrencilerini taşıyan minibüs ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında İsmailağatolu Köyü yakınlarında meydana geldi.
Kuran kursundaki çocukları evlerine götüren Ertuğrul Boz (28) yönetimindeki 50 AAH 832 plakalı minibüs, kavşakta Enes Doğanay (19) yönetimindeki Avusturya plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada 2 sürücü ile Medine Ocak (17), Hasan Turan Çetin (6), Emir Talha Çetin (9), Rabia Nur Çetin (21), Hasan Hüseyin Altın (9) ve Emre Tutak (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel 74 yıl sonra bir ilki gerçekleştiriyor!
- Neden başaramadığımızı anlatan mektup
- Ahmet Şık'a linç girişimi
- Meclis'te büyük saldırı
- Dilruba Y.'ye jet iddianame!
- Jandarma Genel Komutanı'ndan Erdoğan'a mesaj!
- Ayıptır, yapmayın beyler!
- İzmir'de büyük orman yangını!
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
- Tunç Soyer canlı yayında cevap verdi!