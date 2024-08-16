Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı: Yaralılar var!

Aksaray'da Kuran kursu öğrencilerini taşıyan minibüs ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:44
Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı: Yaralılar var!
Abone Ol google-news

Kaza, saat 14.30 sıralarında İsmailağatolu Köyü yakınlarında meydana geldi.

Kuran kursundaki çocukları evlerine götüren Ertuğrul Boz (28) yönetimindeki 50 AAH 832 plakalı minibüs, kavşakta Enes Doğanay (19) yönetimindeki Avusturya plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada 2 sürücü ile Medine Ocak (17), Hasan Turan Çetin (6), Emir Talha Çetin (9), Rabia Nur Çetin (21), Hasan Hüseyin Altın (9) ve Emre Tutak (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


aksaray haberleri kaza haberleri Minibüs haberleri otomobil haberleri

İlgili Haberler

Özel harekat polisi kazara kendini vurdu

Özel harekat polisi kazara kendini vurdu
15 Ağustos'ta MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

15 Ağustos'ta MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu?
Kanser hastası SGK’ye açtığı davayı kazandı

Kanser hastası SGK’ye açtığı davayı kazandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler