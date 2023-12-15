Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı!

Muratlı'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:07
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı!
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; M.K. yönetimindeki elektrikli motosiklet, B.Ç.K. idaresindeki 59 ZN 8609 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen motosikletli sürücü M.K. ve arkasında yolcu olarak bulunan B.K. de yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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