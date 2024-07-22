Motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Niğde’de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Niğde merkez İlhanlı Mahallesi 140. sokakta edinilen bilgiye göre, motosiklet ile motosiklet sokakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yola savrulan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Veysel Emir G. hayatını kaybederken, 18 yaşındaki O.D. yaralandı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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