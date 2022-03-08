MSB açıkladı! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2022 Salı, 10:39
MSB açıkladı! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti! Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi. 


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