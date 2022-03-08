MSB açıkladı! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

08 Mart 2022 Salı, 10:39

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti! Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.