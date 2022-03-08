MSB açıkladı! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti! Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2022
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/MwvQZKaS9Z
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