Muğla'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ticaretine yönelik operasyonlar sürüyor. Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Devletin alkollü içeceklere uyguladığı fahiş ÖTV zamları vatandaşı kaçak ve merdiven altı içkiye itti. Sahte içki kaynaklı ölümlerde artış sürerken, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi operasyonları da sürüyor.
Son olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ören Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 63 litre etil alkol, 72 litre el yapımı rakı, anason kiti ve aroması ile 29 plastik alkol ölçüm aparatı ele geçirildi. Şüpheli M.Ş. gözaltına alındı.
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbullu iradesine sahip çıktı
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- Kylian Mbappe taraftardan özür diledi...
- İmamoğlu davası ‘ahmak’tan ibaret değil
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- İmamoğlu'ndan tarihi buluşmada ilk açıklama
- Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması
- Özgenç, Erdoğan'dan beklentisini açıkladı
- 12 gün sonra tutuklandılar!
- Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadeleri ortaya çıktı!