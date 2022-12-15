Muğla'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

15 Aralık 2022 Perşembe, 23:31

Devletin alkollü içeceklere uyguladığı fahiş ÖTV zamları vatandaşı kaçak ve merdiven altı içkiye itti. Sahte içki kaynaklı ölümlerde artış sürerken, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi operasyonları da sürüyor.

Son olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ören Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 63 litre etil alkol, 72 litre el yapımı rakı, anason kiti ve aroması ile 29 plastik alkol ölçüm aparatı ele geçirildi. Şüpheli M.Ş. gözaltına alındı.