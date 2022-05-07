Muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya'nın yerine gelen isim belli oldu

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 08:56

Bünyesinde Show TV, Habertürk TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi kanallar bulunan Ciner Medya Grubu’nda üst düzey atamalar gerçekleşti.

Medyaradar'ın haberine göre; Aralık 2021'de İHA muhabirine attığı tokat görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'nın yerine, Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem atandı.

Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ tarafından yapılan diğer atamalar ise şöyle;

Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilci Yardımcısı görevini yürüten Fevzi Çakır Habertürk TV Ankara Temsilciliğine, Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörü görevini yürüten Faruk Demirel Show TV Haber Ankara Temsilciliğine, Habertürk TV Program Yapımcısı Sunucusu olarak görev yapan H.Kürşad Oğuz Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörlüğüne, Show TV Haber Koordinatörü görevini yürüten Mehmet Yeşilkaya Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğüne getirildi.

NE OLMUŞTU?

Muharrem Sarıkaya, Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in 17 Aralık 2021'de konuk olduğu canlı yayında, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası meslek örgütleri ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından özür dilemişti. Sarıkaya, olayın ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti.

Yaklaşık 2 ay sonra tekrar habertürk.com.tr’de 'İkinci şans' başlığıyla bir yazı yazan Sarıkaya, kuruma döndüğünü duyurarak; İHA muhabiri Demir hakkında, “Yargıda uzlaşarak helalleştim” demişti.