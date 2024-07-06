Müstehcen yayınlarda çocukları kullanan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar’da müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde A.Ç., isimli şahsın müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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