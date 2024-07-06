Müstehcen yayınlarda çocukları kullanan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 10:58
Müstehcen yayınlarda çocukları kullanan şahıs yakalandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde A.Ç., isimli şahsın müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


afyonkarahisar haberleri

İlgili Haberler

Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal otelde yangın paniği: 6 kişi dumandan etkilendi

Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal otelde yangın paniği: 6 kişi dumandan etkilendi
Afyonkarahisar'da ormanlık alanda yangın!

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda yangın!
Avusturya galibiyetinden 'Kızılelma' çıkardı! CHP'den MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'ya: Yazık...

Avusturya galibiyetinden 'Kızılelma' çıkardı! CHP'den MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'ya: Yazık...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler