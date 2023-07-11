Niğde’de otomobil yayaya çarptıktan sonra yandı: 3 ölü

Niğde’de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 08:00
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Niğde'nin Bor ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Edanur Çeliktaş’a çarpan otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alan aracı söndürürken, araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Niğde trafik kazası

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