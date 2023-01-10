Numune alınmıştı: Ulusu Deresi'ni kirleten 3 tesise 790 bin TL ceza
Bolu'nun Gerede ilçesindeki Ulusu Deresi'nde kirliliğe neden olan 3 tesise yönelik 790 bin TL ceza uygulandı. Açıklama, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, il müdürlüğüne gelen kirlilik ihbarları üzerine çevre denetim ekibince Ulusu Deresi'nde inceleme yapıldı.
ANALİZLER TAMAMLANDI
Dereye deşarj edilen atık suların, çevre mevzuatında belirtilen standartlar üzerinde kirliliğe sahip olup olmadığının tespiti amacıyla arıtma tesislerinin çıkışlarından alınan atık su numunelerinin gerekli analizleri yapıldı.
Çevre laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına göre, çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara aykırı faaliyet gösterdiği saptanan 3 tesise yönelik 790 bin TL idari para cezası uygulandı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Ayrıca çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen işletmeler hakkında 5237 sayılı 'Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adli işlemlerin başlatılması için cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
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