Öğrencilerin üzerine yurt çatısından kar kütlesi düştü
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci, yurt binasının çatısından düşen kar kütlesinin altında kaldı.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle Bolu'da kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı. Dün akşam saat 17.00 civarında meydana gelen olayda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki yurt binasının çatısındaki kar kütlesi, yurtta kalan üniversite öğrencilerinin üzerine düştü.
Kar kütlesi altında kalan ve büyük korku yaşayan öğrenciler şans eseri yara almadı.
O anlar başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı:
Video Haberler
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ'den Covid-19 uyarısı
- Benzine büyük zam iddiası
- Kar yağışı etkili oldu: 67 köy yolu ulaşıma kapandı
- ABD'de patlama: Ölü ve yaralılar var
- Ortopedi uzmanından 'ayakkabı seçimi' uyarısı
- Bono'dan yıllar sonra itiraf
- Otoyolda 900 araç mahsur
- Çocukların yemek seçmesi koronavirüsle ilişkili mi?
- Şeker alımını azaltmanın 5 yolu
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!