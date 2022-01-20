Öğrencilerin üzerine yurt çatısından kar kütlesi düştü

20 Ocak 2022 Perşembe, 10:20

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Bolu'da kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı. Dün akşam saat 17.00 civarında meydana gelen olayda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki yurt binasının çatısındaki kar kütlesi, yurtta kalan üniversite öğrencilerinin üzerine düştü.

Kar kütlesi altında kalan ve büyük korku yaşayan öğrenciler şans eseri yara almadı.

O anlar başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı: