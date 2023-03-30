Okurlarımıza zorunlu açıklama

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

Gazetemiz Cumhuriyet de bir yılı aşkın süredir giderek bir çığ gibi büyümekte olan ekonomik bunalımdan payını almış, giderlerinde her gün artan büyük maliyetlerle karşı karşıya kalmıştır.

Cumhuriyet gazetesinin, zengin ortaklı şirketleri, holdingleri yoktur; gazetenin satışından başka gelir kaynakları, yan kuruluşları yoktur. Siyasal iktidarın her istediğini yapan bankalardan kaynak sağlamıyor. Tek desteğimiz gazetemizin okurlarıdır. Gazetenin sahibi okurlarımızdır.

Okurlarının desteği, çalışanlarının emeği, değerini bilenlerin katkıları ile 100 yıla yaklaşan yayın yaşamını sürdürmekte kararlı olan Cumhuriyet gazetesi, personel, kâğıt, dağıtım, matbaa vb. harcamalarını karşılamak, gelir gider dengesini sağlamak amacıyla bugünden başlayarak satış fiyatını 7 liraya çıkarma gereğini duymuştur.

Ağır koşullarda zorunluluk haline gelmiş bulunan bu durumu okurlarımızın engin anlayışlarına sunarız. Tek güvencemiz Cumhuriyet ilkelerine inanmış sadık okurlarımızdır.