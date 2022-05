Ölen her bir madenci için 8 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığı Soma davası Anayasa Mahkemesi'ne taşındı

10 Mayıs 2022 Salı, 11:46

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Sosyal Haklar Derneği (SHD) üyesi avukatların yaptığı iki ayrı müracaatta, hayatını kaybeden ve yaralanan madencilerin yaşam hakkının ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiği belirtildi.

Başvurada hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması talep edildi.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 16 Haziran 2021 tarihindeki duruşmada madenin patronu Can Gürkan'a verdiği 20 yıl, Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a verdiği 12 yıl 6 aylık hapis cezasının Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından 8 Nisan'da onanmasının ardından yapılan başvuruda ayrıca, hayatını kaybeden 301 madencinin her biri için 500 bin lira manevi, 10 bin lira da maddi tazminata hükmedilmesi istendi.

BÜROKRAT ÜYELER ATANDI, KARAR DEĞİŞTİ

Başvuruda, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 2020 yılında sanıklara binlerce yıl hapis cezası verilmesinin önünü açan kararının 2021 yılının başında, aynı dairenin üyelerinin değiştirilerek bozulduğuna da değinildi. Muhalif üyelere atıf yapıldı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne atanan ve sanıkların daha az ceza almasına yönelik karara imza atan bürokrasi kökenli üyeleri Kenan İpek, Fuzuli Aydoğdu ve Mustafa Yapıcı'nın oylarına karşılık, daire başkanı Ahmet Er ve üye Nadir Güngüneş'in sanıkların binlerce yıl hapis cezası alması yönündeki muhalefet şerhlerine de başvuruda değinildi.

"OLURSA OLSUN MANTIĞI İLE HAREKET ETTİ"

Başvuruda, daire başkanı Ahmet Er'in Can Gürkan'ın maden ocağındaki yüksek riski bilmesine rağmen 'olursa olsun' mantığı ile hareket ettiğini belirterek olası kastla öldürme suçunu işlediği ve hayatını kaybeden ve yaralanan madenciler için ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği yönündeki görüşüne atıf yapıldı.

"OLASI KASTIN İÇİ BOŞALIR, KİMSEYE BU SUÇLAMAYLA CEZA VERİLEMEZ"

Ayrıca, muhalif üye Nadir Güngüneş'in Gürkan'ın ihmallerine rağmen olası kastla öldürme suçundan cezalandırılmamasının, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan olası kastla öldürme suçunun içini boşaltacağını ve başka bir olayda bu suçlamayla ceza verilemeyeceğini görüşüne de başvuruda değinildi.

ÖLEN HER BİR MADENCİ İÇİN 8 GÜN HAPİS

ÇHD'li ve SHD'li avukatların başvurusunda yaşam hakkının ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiği ifade edilerek, yeniden yargılama ile tazminat talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına neden olan mahkeme kararı ve bu kararın Yargıtay tarafından onanması tartışma yaratmıştı.

Patron Gürkan'ın hapiste kaldığı süre ve infaz düzenlemesinden yararlanması sayesinde 2 yıl 6 ay daha hapis yatarak cezasını tamamlayacak.

Toplamda 7 yıl hapiste kalacak olan Gürkan, 301 madencinin her biri için 8 gün hapis yatmış olacak.