Ordu'da hemşire, otel odasında ölü bulundu
Ordu'da görevli hemşire Emel Yüce (42), Fatsa ilçesinde kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Yüce'nin kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
Olay, Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Emel Yüce'den (42) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine yapılan incelemede Yüce'nin dün akşam saatlerinde kiraladığı bir otelde kaldığı tespit edildi. Otel odasında Emel Yüce'nin cansız bedeni bulundu.
Yüce'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Ordu Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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