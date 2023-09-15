Otelden 55 bin TL'lik alkollü içecek çaldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir otelden 55 bin TL değerinde alkollü içecek çalan hırsızlık şüphelisi, Balıkesir’de yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 10:11
Otelden 55 bin TL'lik alkollü içecek çaldı
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Ayvacık ilçesinde 31 Ağustos tarihinde bir otelde 55 bin TL değerinde alkollü içecek çalınarak, hırsızlık olayı yaşandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu hırsızlık olayına karışan O.K.E., dün Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Balıkesir’de gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli O.K.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


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