Otomobil ticari araca çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:55
Otomobil ticari araca çarptı: Çok sayıda yaralı var!
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Kaza, gece saat 00.15 sıralarında İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 38 AHP 362 plakalı otomobil, cadde üzerinde duraklayan R.K. yönetimindeki 42 BBS 71 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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