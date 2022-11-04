Oyuncuk yumurtadan uyuşturucu çıktı

04 Kasım 2022 Cuma, 10:59

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edindikleri bilgiler doğrultusunda kargo yoluyla uyuşturucu gönderileceğini tespit etti.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir kargo şirketinde arama yapan narkotik polisi, kargo paketleri arasında tespit ettiği bir oyuncak kutusunu açtı. Kutu içerisinde yapılan incelemede oyuncakların arasında bulunan bir oyuncak yumurtanın içine gizlenmiş 59 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu süren 'sokak satıcılarına yönelik' kent merkezinde başlatılan çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, 45 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar, bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli ‘Uyuşturucu ticareti yapma, kullanma ve bulundurma’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



