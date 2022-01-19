PCR testi karmaşası Meclis gündeminde: Sağlık Bakanlığı’na değil, Allah’a emanet'

19 Ocak 2022 Çarşamba, 14:42

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Bulut, Türkiye' de Omikron varyantıyla birlikte yeni vaka rekorları kırılırken Bilim Kurulu’nun, artan vakalara karşı önlem almak bir yana var olan önlemleri de esnettiğini kaydetti.

CHP'li Bulut, aşılama hızının yavaş, 3 doz aşılama oranının yüzde 37,86’da kaldığı, yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 80’e ulaştığı pandemide, hastalık yok gibi davranan Bakanlığın salgını adeta akışına bıraktığını bildirdi.

MİLYONLARCA KİŞİ HASTALIK RİSKİ ALTINDA

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle seyahat, etkinlikler, çalışanlar, öğrenci kamplarına katılacaklardan istenen PCR testini kaldırdığını, kararın üzerinden 24 saat geçmeden uçak ile şehirler arası seyahat edecek olanlardan test istenilmesine devam edildiğini kaydeden Bulut şöyle devam etti:

"Ayrıca PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılmasına; aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına; pozitif vakaların tamamının 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkmasına karar verilmiştir. Bütün ülkelerde önlemler artırılırken, aşılama hızı artsın diye çalışılırken PCR testinin kaldırılması milyonlarca kişiyi hastalık riskiyle karşı karşıya getirmiştir."

HIZLI ANTİJEN KİTİ NEDEN KULLANILMIYOR?

Gelişmiş ülkelerde PCR testleriyle birlikte hastanelerin ve test merkezlerinin ağır yükünü kaldırmak, kuyrukların önüne geçmek için hızlı antijen testi kullanıldığını belirten Bulut, “Avrupa’da okullardaki yayılımı engellemek için haftada iki kez öğrenci ve eğitimcilere hızlı antijen testi yapılmaktadır. Sokakta kurulan çadırlarda vatandaşlar haftada iki kez hızlı test olabilmektedir. Antijen testleri pozitif çıkanlar, yine PCR testi yaptırmaktadır. 10 dakikada sonuç veren hızlı antijen testleri, bulaşın önüne geçmek için güvenle kapalı alana girmeyi sağlamaya ya da toplu ulaşımı kullanmayı engellemektedir. Kişiyi ve toplumu hastalıktan koruyan tek kullanımlık hızlı antijen testi Türkiye’de tüm çağrılara rağmen klinik kullanıma sokulmamaktadır” dedi.

BAKAN KOCA’YA SORULAR

CHP’li Bulut, Bakan Koca’nın istemiyle şu soruları yöneltti:

-Bakanlığınız pandemiyle mücadelede algoritmasına hızlı antijen testlerini ekleyecek midir? Ne zaman ekleyecektir?

-Şimdiye kadar hızlı antijen testinin uygulamaya konulmamasının gerekçesi nedir?

-PCR testi kaldırılarak Omikron varyantının daha az ölümcül olması gerekçesiyle sürü bağışıklığı mı uygulanmaktadır?

-Ölüm sayılarını artıracak ve sağlık sistemine etkisiyle iş yükünü artıracak olan bu düzenlemenin bilimsel dayanağı nedir?

-Bilim Kurulu hangi bilimsel gerekçeye dayanarak PCR test zorunluluğunun kaldırılmasına karar vermiştir?

-Aşısız kişilerden seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullarda istenen PCR testi zorunluluğunu kaldırıp, üzerinden 24 saat geçmeden genelgenin değiştirilmesinin gerekçesi nedir?

-Vakaların pik yaptığı bu dönemde Bakanlığınızın, herhangi bir salgın stratejisi planı var mıdır?