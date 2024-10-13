Polise bir saldırı daha: Evdekiler ateş açtı!

Gaziantep’te, aile içi olaya müdahaleye giden polise silahla saldıran 2 şüpheli yakalandı.

Polise bir saldırı daha: Evdekiler ateş açtı!
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ANKA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 19:08

Olay, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Aile içi olayına müdahaleye giden polis, kapının açılmasıyla evdekilerin silahlı saldırısına uğradı. 

Olayla ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2 şüphelinin yakalandığı belirtilerek, şu ifadeler kaydedildi:

“11 Ekim 2024 tarihinde Şahinbey ilçemizde sabah saatlerinde aile içi olayına müdahaleye giden ekiplerimize bina girişinde bulunan 2 şüpheliden birisi silah kullanmış, personelimiz de silahla karşılık vermiştir. Takviye ekiplerle tertibat alınarak şüpheliler suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Her iki şüpheli adli soruşturma neticesinde aynı gün tutuklanmıştır."


Etiketler: #gaziantep #polis #silahlı saldırı

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