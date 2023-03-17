Prof. Dr. Ercan'dan Mersin açıklarında meydana gelen depreme ilişkin açıklama: Bölge gerginliğini atıyor

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 01:09

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 01:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 22.59'da merkez üssü Akdeniz - Mersin Körfezi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 16.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Mersin ve Adana'dan da hissedildi.

Depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, depremin "Ecemiş kırığı"nın deniz içinde devamında olduğunu ifade etti. Bölgenin gerginliğini attığını da belirten Ercan endişenecek bir durum olmadığını kaydetti.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"16 Mart 22.49'da Mersin açığında Akdeniz'de olan M4,6'lık küçük deprem Ecemiş kırığının deniz içinde devamında olmuştur. Bölge gerginliğini atıyor. Kaygılanacak bir durum yok."