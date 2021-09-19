Profesör Mehmet Bülent Tırnaksız, koronavirüse yenik düştü

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2021 Pazar, 14:26
Profesör Mehmet Bülent Tırnaksız, koronavirüse yenik düştü
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Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız'ın ölümünü Türk Tabipleri Birliği duyurdu.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bülent TIRNAKSIZ'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz"


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