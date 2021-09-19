Profesör Mehmet Bülent Tırnaksız, koronavirüse yenik düştü
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız'ın ölümünü Türk Tabipleri Birliği duyurdu.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bülent TIRNAKSIZ'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz"
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