RTÜK’ün 25 tuvalet ve 3 duşu 1 milyon TL’ye yenilenecek

29 Ekim 2021 Cuma, 19:46

Muhalif medyaya verdiği cezalarla gündemden düşmeyen ve başkanlığını Ebubekir Şahin’in yaptığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yine bir harcaması dikkatleri çekti.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, RTÜK 8 Ekim tarihinde “RTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi” adı altında bir ihale düzenledi. BirGün'de yer alan habere göre, bu ihaleyle Çankaya Bilkent’te bulunan RTÜK’ün Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenileneceği açıklandı.

İhaleyi, 1 milyon 39 bin TL teklif veren Talha Ekmen’in aldığı açıklanırken tuvalet ve duşların 60 gün içerisinde yenilenmesi istendi.