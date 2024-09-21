Saklandığı yer pes dedirtti: Tuvaletin havalandırma boşluğundan böyle çıkartıldı

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde, 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, tuvaletin havalandırma boşluğunda saklanırken polis tarafından yakalandı.

Saklandığı yer pes dedirtti: Tuvaletin havalandırma boşluğundan böyle çıkartıldı
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İHA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 14:27

Kırıkkale’nin Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, basit yaralama, uyuşturucu madde ticareti, askeri ceza kanuna muhalefet, ruhsatsız silah bulundurma ve hakaret gibi çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G. isimli hükümlünün yakalanması için harekete geçildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda M.G.’nin gizlendiği adres tespit edildi. Doğruer Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.G.’yi tuvaletin havalandırma boşluğuna saklanmış halde yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Kırıkkale #havalandırma #hükümlü

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