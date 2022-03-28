Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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