Samsun'un 3 ilçesinde kar yağışı
Samsun'un 3 ilçesinde kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründü.
Samsun'un Kavak ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sıcaklık hissedilir derecede düşerken, ilçe kar yağışı ile beyaza büründü. Asarcık ilçesinde de kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Ladik ilçesinde de dün akşam başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı sonrası 2 bin 62 metre rakımlı Akdağ'ın zirvesi, karla kaplandı. Akdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
1675 metrelik kayak pisti ile 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde kar, işletmeciler tarafından sevinçle karşılandı. İlçe merkezinde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yılbaşı süslemesi' kararına tepki
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- 'Takması gereken fotoğrafı takmıyor'
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Esnaf ölü bulundu, bıraktığı not dikkat çekti
- Celil Nalçakan'dan kötü haber
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- İnce ‘6’lı masa’yı eleştirdi
- Eski Beşiktaşlıdan Türkiye itirafı!