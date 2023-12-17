Samsun'un 3 ilçesinde kar yağışı

Samsun'un 3 ilçesinde kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründü.

DHA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 15:00
Samsun'un 3 ilçesinde kar yağışı
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Samsun'un Kavak ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sıcaklık hissedilir derecede düşerken, ilçe kar yağışı ile beyaza büründü. Asarcık ilçesinde de kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Ladik ilçesinde de dün akşam başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı sonrası 2 bin 62 metre rakımlı Akdağ'ın zirvesi, karla kaplandı. Akdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

1675 metrelik kayak pisti ile 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde kar, işletmeciler tarafından sevinçle karşılandı. İlçe merkezinde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.


Samsun kar yağışı

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