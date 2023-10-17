Saniye saniye kaydedildi... Adana'da hortum paniği!

Karataş'ta etkili olan yağış ve fırtına sonrasında denizde hortum oluştu. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 13:13
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Adana'nın Karataş ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtınanın ardından denizde hortum oluştu.

Bölge halkının cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.


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