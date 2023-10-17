Saniye saniye kaydedildi... Adana'da hortum paniği!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 13:13

Güncelleme: 17.10.2023 - 13:21

Adana'nın Karataş ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtınanın ardından denizde hortum oluştu.

Bölge halkının cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.