Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

31 Mart 2022 Perşembe, 16:06

Kaza, öğle saatlerinde Siverek Otogarı yakınlarında meydana geldi. Siverek'e giden Ömer Beyazgül yönetimindeki 63 M 3589 plakalı otomobil, kavşakta İsmail Özpolat'ın kullandığı 63 M 7850 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu sırada araçlardan biri savrularak tabelaya girdi, otomobilden kopan parçalar ise yakıt tankında sızıntıya neden oldu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, tankı boşalttı.

Kazada yaralanan 2 sürücü ile araçlarda Enes Gönüllü, Fırat Beyazgül, Bahar Beyazgül ve Irmak Beyazgül, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.







