Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Siverek Otogarı yakınlarında meydana geldi. Siverek'e giden Ömer Beyazgül yönetimindeki 63 M 3589 plakalı otomobil, kavşakta İsmail Özpolat'ın kullandığı 63 M 7850 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu sırada araçlardan biri savrularak tabelaya girdi, otomobilden kopan parçalar ise yakıt tankında sızıntıya neden oldu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, tankı boşalttı.
Kazada yaralanan 2 sürücü ile araçlarda Enes Gönüllü, Fırat Beyazgül, Bahar Beyazgül ve Irmak Beyazgül, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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