Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 17:18
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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Akçakale-Harran karayolunun 25. kilometresinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


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