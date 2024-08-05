Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 17:18

Güncelleme: 05.08.2024 - 17:18

Akçakale-Harran karayolunun 25. kilometresinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.