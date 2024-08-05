Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Akçakale-Harran karayolunun 25. kilometresinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobillerde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cezayirli boksörün rakibinden olay sözler!
- CHP Kadın Kolları Başkanı belli oldu
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Açılış için tarih verdi: Instagram'a 3 şart!
- 'Mesîh’i bekliyordu, Azrail geldi'
- TİP'ten Barış Atay açıklaması
- ‘Düşman mı arıyoruz, AKP orada!’
- Şûrası olmayan şûra
- Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor
- Yeşilçam'ın ‘Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı!