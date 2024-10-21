Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:28

Güncelleme: 21.10.2024 - 13:28

Kaza, Suruç ilçesine bağlı kırsal Boyunsuz Mahallesi yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre, Süleyman K.’nin kullandığı 61 ACS 313 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle birlikte 5 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.