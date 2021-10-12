Sarıyer'de silah imalathanesine çevrilen depoya baskın düzenlendi
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin silah imalathanesine çevrilen depoya düzenledikleri baskında çok sayıda malzeme ele geçirildi ve iki kişi gözaltına alındı.
Sarıyer'de silah imalathanesi olarak kullanılan depoya düzenlenen baskında çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri Huzur Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan depoya baskın düzenledi. Silah imalathanesine çevrilen depoda çok sayıda silah ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili olarak H.P. ve S.G. gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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