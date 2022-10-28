'Sevgili' vaadiyle gasbeden şebeke, kendi yöntemleriyle yakalandı
İstanbul Arnavutköy'de sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri buluşmaya çağırıp gasbeden şebekeyi polis aynı yöntemle yakaladı.
Arnavutköy’de, Ali K. ve arkadaşı Adem K. sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden tanıştıkları Hilal S. ve Ceylan A. isimli kadınlarla sosyal medyadan bir süre sohbet ettikten sonra Hicret Mahallesi'nde buluştu.
İNŞAATA GİDİP GASBETTİLER
Ali K. ve Adem K. kadınları kahve içmek için bir kafeye davet etti. Ancak H.S. ve C.A., kahve içmek yerine bir inşaatta alkol almayı teklif etti. Ali K. ve Adem K. iki kadınla birlikte inşaata gitti. Bir süre sonra kadınların çağırdığı 3 kişi inşaata gelerek Ali K. ve Adem K.'ye saldırdı.
Kadınları dışarı çıkaran saldırganlar, Ali K. ve Adem K.'yi bir süre darbettikten sonra üzerlerindeki cep telefonu ve paraları gasbetti. 3 gaspçı, kendilerine direnmeye çalışan Adem K.'yı bıçaklayarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Ali K., yaralanan arkadaşı Adem K.'ye yardım ederek inşaattan çıkarıp taksiyle hastaneye götürdü. Yaşadıkları dehşeti polise anlatan 2 genç, sevgili bulma hayaliyle gittikleri Arnavutköy'de gasbedildiklerini söyledi.
POLİS ŞÜPHELİLERİ ONLARIN YÖNTEMİYLE YAKALADI
Ali K. ve Adem K.'nin şikayeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden ikisinin kimliklerini tespit eden polis, sosyal medya üzerinden ulaşarak sahte isim ve profil fotoğrafları kullanarak mesajlaştı.
Polis olduğunu bilmedikleri kişilerle sözleşen gaspçılar, Arnavutköy'deki bir kafede buluşmak için randevulaştı. Polis gaspçılardan Emre T. ve Rabia İ. 'yi yakaladı. İki şüphelinin üst aramasında Ali K. ve Adem K.'den gasbedilen cep telefonları bulundu.
KOVALAMACA ANLARI KAMERADA
Yakalanan Emre T. ve Rabia İ.'nin ifadeleri doğrultusunda Hicret Mahallesi'nde şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma yapan ekipler, şüphelilerden Yunus K., Mustafa Ç. ve Yasin K.'yı sokakta gördü. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı.
Yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheli de yakalandı. Kovalamaca ve şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gasp suçunu işledikleri tespit edilen şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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