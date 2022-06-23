Silivri'de 5 metrelik kuyuya düşen yaşlı adam kurtarıldı

Silivri'de kuyuya düşen tavuğu kurtarmak isteyen Recep Kurnaz(70), 5 metrelik su kuyusuna düştü. Kuyuya düşen yaşlı adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 00:42
Silivri'de 5 metrelik kuyuya düşen yaşlı adam kurtarıldı
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Silivri'nin Çanta Merkez Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında Recep Kurnaz (70), evinin bahçesindeki eksik tavukları ararken tavuğunun 5 metrelik su kuyusuna düştüğünü fark etti. 

Tavuğu düştüğü kuyudan çıkarmak isteyen Kurnaz, kuyuya düşerek mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurnaz, itfaiye ekiplerince düştüğü kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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