Silivri'de 5 metrelik kuyuya düşen yaşlı adam kurtarıldı
Silivri'de kuyuya düşen tavuğu kurtarmak isteyen Recep Kurnaz(70), 5 metrelik su kuyusuna düştü. Kuyuya düşen yaşlı adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Silivri'nin Çanta Merkez Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında Recep Kurnaz (70), evinin bahçesindeki eksik tavukları ararken tavuğunun 5 metrelik su kuyusuna düştüğünü fark etti.
Tavuğu düştüğü kuyudan çıkarmak isteyen Kurnaz, kuyuya düşerek mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurnaz, itfaiye ekiplerince düştüğü kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- 'Soylu başta olmak üzere dava açacağım'