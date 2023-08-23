Silivri'de pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltında

Silivri’de sanayi sitesinde havaya pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tüfeğin ruhsatsız olduğu da ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:27
Abone Ol google-news

Olay, dün akşam saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'ndeki Sanayi sitesinde yaşandı. Şüpheli M.T. iddiaya göre, işyerinin önünde arkadaşlarıyla beraber yemek yediği sırada pompalı tüfekle havaya ateş açtı. 

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 

Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri  M.T.'yi gözaltına aldı. Şüpheli M.T ifadesi alınmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemelerde pompalı tüfeğin ruhsatsız olduğu tespit edildi.


Player Alanı
silivri pompalı tüfek gözaltı

İlgili Haberler

Sultangazi'de 'kiracı' dehşeti... İşyeri sahibine pompalı tüfekle ateş açtı: 2 yaralı

Sultangazi'de 'kiracı' dehşeti... İşyeri sahibine pompalı tüfekle ateş açtı: 2 yaralı
Esenyurt'ta pompalı tüfekle işyerine ateş eden saldırgan tutuklandı

Esenyurt'ta pompalı tüfekle işyerine ateş eden saldırgan tutuklandı
Esenyurt'taki pompalı tüfekle saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'taki pompalı tüfekle saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler