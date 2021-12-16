Zoom duyurdu: Türk kullanıcılara iyi haber
Video iletişim platformu Zoom, Türk kullanıcıların platform deneyimini kolaylaştıracak bir adım attı. Platformun aldığı kararı, Kıdemli Müdür Emrah Aydın duyurdu.
Video iletişim alanında her türlü kullanıcı ihtiyacına yönelik yenilikçi çözümleri ile dikkat çeken Zoom, Türk kullanıcılar için platform deneyimini geliştirme konusunda önemli bir adım attı. Platform, 30 Kasım’dan itibaren Türkçe dil desteği sunmaya başladı.
Türkçe; Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Vietnamca ile platformun desteklediği 13’üncü dil oldu.
Bununla birlikte Zoom, Türkçe dil desteğini yardım merkezi ve web sitesine de ekledi.
“TÜRK KULLANICILARIN PLATFORM DENEYİMİNE KONFOR KATACAK”
Zoom Video Communications EMEA Kıdemli Müdürü Emrah Aydın, “Türkiye’deki kullanıcıların uzun zamandır Zoom’a gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Özellikle pandemi etkisi ile hem bireysel hem de kurumsal tarafta Türk kullanıcılarımızın sayısı ciddi bir şekilde arttı. Bu dönemde Türkiye, kullanıcı bazında dünyada en hızlı büyüyen 5 ülkeden biri oldu. Zoom’a ve sunduğumuz yeni özelliklere Türk kullanıcıların 2021 yılında da hem bireysel hem de kurumsal alanda ilgisi artarak devam ediyor. Platformumuza eklediğimiz Türkçe dil desteğinin, Türk kullanıcıların Zoom deneyimini daha konforlu hale getireceğini düşünüyoruz” dedi.
Zoom, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Zoomtopia 2021 etkinliğinde günümüzün dinamik çalışma ortamları için planladığı, etkileşim ve iş birliğinin geleceğini belirleyecek önemli yenilikleri duyurmuştu. Bu yılki etkinlikte üzerinde durulan konulardan biri de dil temelli olan iletişim boşluklarını ortadan kaldırmanın getireceği fırsatlar idi. Türkçe dil desteği bu bağlamda Zoom’un global kullanıcı topluluğu için daha da erişilebilir bir hale gelmesine katkı sağlayacak.
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