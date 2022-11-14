Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonları: 45 gözaltı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 16:16

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Kasım tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 45 şüpheli, gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 4 bin 266 sigara, 9 bin 200 makaron, 84 cep telefonu aksesuarı, 60 puro, 24 cep telefonu, 17 kilo nargile tütünü ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.