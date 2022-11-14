Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonları: 45 gözaltı

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen kaçakçılık baskınlarında 45 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 16:16
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonları: 45 gözaltı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Kasım tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 45 şüpheli, gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 4 bin 266 sigara, 9 bin 200 makaron, 84 cep telefonu aksesuarı, 60 puro, 24 cep telefonu, 17 kilo nargile tütünü ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. 


Şırnak Operasyon Kaçakçılık kaçak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler