Şırnak’ta terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Şırnak’ta terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Şırnak’ta terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 16:46

İl Emniyet Müdürlüğü’nce, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #Şırnak #Terör #Operasyon

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