Şırnak’ta terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 21.10.2024 - 16:46

Güncelleme: 21.10.2024 - 16:46

İl Emniyet Müdürlüğü’nce, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.