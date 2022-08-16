Şişli'de silahlı kavga: 1'i polis 3 yaralı
İstanbul Şişli Kuştepe'de iki aile arasında nişan bozulması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle savaş alanına dönerken 1'i polis 3 kişi yaralandı.
Kuştepe Köz Sokak'ta, 15 Ağustos Pazartesi saat 20.30 sıralarında, iki aile arasında nişan bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
BİR POLİS YARALANDI
Olay yerinde birbirlerine silah doğrultan kişiler olduğunu gören Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri takviye ekiplere haber verdi. Polisleri gören taraflar ise silahlarını ateşleyerek kaçmaya başladı. Bu sırada olaya müdahale eden polis memurlarından biri koluna isabet eden kurşunla yaralandı.
Yaralı polis, sağlık ekiplerince Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTILAR VAR
Kavga eden iki aileden 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri mahalle güvenliğini sağladı. Sokağın yaya ve araç trafiğine kapatılması sonrası olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yaptı. Kavga eden her iki aileden çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Polisin olay yerine gelmesi ve olay müdahale etmesi cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinin mahalleye gelmesi görülüyor.
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