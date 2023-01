Sistematik şiddete maruz kalan Şehriban Bilge, Cumhuriyet'e anlattı: Çok korkuyorum

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 02:00

İstanbul Sancaktepe’de iki çocuk annesi Şehriban Bilge (27), Diyarbakır’da şiddet gördüğü eşinden kaçarak İstanbul’daki ağabeyinin yanına sığındı. Yapılan şikâyetlere ve uzaklaştırma kararına karşın Şehriban Bilge’yi yaklaşık 1500 kilometre uzaklıkta bulan eşi, peş peşe ateş ederek yaraladı. Uzaklaştırma kararına karşın eşinden şiddet gören Şehriban Bilge ile Bilge’nin avukatı Bilge Türköz, yaşanılanları Cumhuriyet’e anlattı.

‘ŞİDDETE MARUZ KALDIM’

Şehriban Bilge, evlendiği günden bu yana sistematik şiddete maruz kaldığını belirterek yaşadığı kâbusu şu sözlerle anlattı:

“Beni dövmeye evlendiğimiz gün başladı. Kemerle vuruyordu. 12 yıl evli kaldım. Her türlü şiddete maruz kaldım. En son boğazımı sıkıp beni öldürüyordu, ben de can havliyle evden kaçtım. O gün bugündür ayrı yaşıyorum, mahkeme sürecindeyim. Uzaklaştırma kararı aldırdım ama her seferinde ihlal ediyordu. Ona caydırıcı bir ceza olmuyordu. Bir şekilde bana ulaşıyordu. Buraya kadar bile geldi, beni buldu. Hâlâ korkuyorum. Sürekli o sahne gözümün önünde. Uyuyamıyorum bile. Yine yapacak, bana olmasa bile aileme, aileme olmasa da yakınlarıma, durmayacak bu adam. Ben adalete güveniyorum. Biliyorum ki bu adam cezasız kalmayacak. Günyüzü görsün istemiyorum. Çocuklarımı almak ve iyileştikten sonra hayatıma bakmak istiyorum.”

(Şehriban Bilge, “Ölmek istemiyorum. Biliyorum tekrar öldürmek için gelecek. 15 yaşımdan bu yaşıma kadar hayatımı mahvetti” dedi.)



‘FİZİKSEL ENGELİ KALABİLİR’



Avukatı Bilge Türköz ise Şehriban Bilge’nin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Yasaların kadınları korumadığının altını çizen Türköz şunları söyledi:

“Şehriban’ın hayati tehlikesi yok. Bir bacağında 8 kurşun, diğer bacağında 2 kurşun yarası var. Fiziksel bir engelinin olup olmayacağını ameliyattan sonra göreceğiz. Devlet tarafından alınmış tedbir uzaklaştırma kararı dışında Şehriban için gizlilik kararı vardı. Adresi, telefonu ve kimlik bilgileri gizliydi. Kocasının onu bulamaması gerekiyordu. Diyarbakır’da sokak ortasında Şehriban’ın ablasının karşısına çıkarak: ‘Karım nerede, nereye sakladınız?’ diyerek baldızını da bıçakladı. Uzaklaştırma kararına rağmen Şehriban’ı tehdit etmeye devam etti. 5 gün zorlama hapsi cezası aldı. Ancak yakalandığı yerde hapse atılmadı, itiraz süresinin sonunda müvekkilim vuruldu. Bütün bu süreç bize 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmadığını gösteriyor. Bundan sonraki süreçte en önemlisi kolluk kuvvetlerinin şüpheliyi yakalamayı başarması.”

KADINA YOK VEKİLE VAR

6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kadınları aile içi şiddete karşı korumak için çıkarıldı. Ancak yeni dönemde ikidarın muhaliflere karşı sopası oldu. Son olarak AKP’li eski vekil, yazarımız Murat Ağırel için bu yasaya başvurdu, yazı yazması yasaklandı.