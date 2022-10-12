Site bahçesinde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, aracına binmek için evden çıkan İ.S. (69), site bahçesinde 2 saat bekleyen kavgalı olduğu kişilerin silahlı saldırısında yaralandı. Bu anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.
Diclekent Mahallesi’nde 12 Ekim Çarşamba sabah saatlerinde; güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, 1'i etrafı gözleyen kimliği belirsiz 2 şüpheli, kavgalı oldukları İ.S.’nin evinin bulunduğu site bahçesine saat 08.24’te gelerek beklemeye başladı.
BACAĞINDAN VURDU
Saat 10.39’da evinden çıkıp, aracına doğru giden İ.S.’yi gören şüphelilerden biri, belinden çıkardığı tabancayı doğrultarak ateş etmeye çalıştı. Tutukluk yapan tabancayı tekrar ateşleyen şüpheli, İ.S.’yi bacağından vurdu.
Şüpheliler, saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı İ.S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.
Polis, kaçan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
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