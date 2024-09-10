Sivas'ta kavgaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı
Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı sitelerde "Sivas mı, Teksas mı, 30 el silah sesi" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.
İhbar üzerine sivil ve resmi ekiplerin kısa sürede bölgeye gittiği aktarılan açıklamada, kavgaya karışanların araçla olay yerinden ayrılması üzerine yakalanmaları için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Kavgaya karıştıkları tespit edilen H.A, K.Ş. ve S.Ş. ile karşı tarafta bulunan A.T, K.T, O.T, G.K. ve Y.T'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tüm şüpheliler hakkında karşılıklı olarak kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından gerekli adli işlem başlatılmıştır. Haberde iddia edildiği şekilde silahla 30 el ateş etme olayı kesinlikle meydana gelmemiştir. Duyulan seslerin olaya karışan ve kendi aralarında kavga eden şahısların levye, kriko ve taş gibi cisimlerle karşılıklı araçlarına zarar vermelerinden dolayı meydana geldiği, olay yerinin etrafının açık alan olması nedeniyle seslerin yankılanarak ateşli silah sesine benzediği, ayrıca olay yeri uzman ekiplerinin çalışmaları neticesinde olay mahallinde ateşli silah kullanıldığına dair iz ve emareye rastlanılmadığı belirlenmiştir. Buna bağlı olarak boş kovan bulunamamış, herhangi bir ateşli silah kullanımına bağlı yaralanma ya da çevrede ızrar olayının meydana gelmediği tespit edilmiştir."
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