‘Siyasi gezgin’ Ok’tan Özel’e: ‘Milli irade hırsızı’

İYİ Parti’den Balıkesir Milletvekili seçildikten sonra AKP’ye katılan İsmail Ok, CHP lideri Özgür Özel’e ‘milli irade hırsızı’ dedi.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:12
‘Siyasi gezgin’ Ok’tan Özel’e: ‘Milli irade hırsızı’
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İlk olarak MHP’de siyasete başlayan Ok, 2017’de partisinden ihraç edildi. Ok daha sonra İYİ Parti’ye geçti. İsmail Ok, son olarak AKP'ye geçti. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir aday tanıtım törenindeki eleştirilerine cevap veren AKP’nin Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Maalesef Özgür Özel’in Balıkesir’in Kuvayı Milliye şehri olduğundan haberi yok. Türk milletini de tanımadığı anlaşılıyor. Sözde ’Atatürkçüyüm’ diye ve Atatürkçülüğü maske olarak kullanan eşbaşkan Özgür Özel, Balıkesir’de bizleri milli irade hırsızlığı ile suçlamaya kalkmış. Oysa milli irade hırsızı olan Özgür Özel’dir” ifadelerini kullandı. 


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