Siyasi partilerden İçişleri Bakanlığı önünde kayyum protestosu!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:44

Güncelleme: 30.01.2025 - 12:44

CHP, DEM Parti, EMEP ve Yeni Yol Grubu, bugün İçişleri Bakanlığı önünde bir araya gelerek, kayyum kararlarını protesto etti.

Eyleme; DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile Yeni Yol Grubu Başkanı Bülent Kaya'ın da aralarında olduğu çok sayıda milletvekili katıldı.

"BU 85 MİLYON YURTTAŞIN MESELESİDİR"

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, mücadele vurgusu yaptığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesele sadece DEM Parti'nin, Kürt halkının meselesi değildir. Bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşın meselesidir. Kayyım Siirt şahsında bütün Türkiye'ye atanmıştır. Her bir yurttaşa atanmıştır. Bu nedenle birlikte olmak, birlikte itiraz etmek, birlikte mücadeleyi örmek gibi tarihi bir sorumlulukla karşı kaşıyayız. Bu sorumluluğu hisseden bir yerden bugün 7 siyasi parti olarak buradayız, birlikteyiz. Bu kayyım siyasetine de baskı siyasetine de gazetecilerin gözaltına alınıp tutuklanmasına da bu ülkedeki her bir yurttaşa yönelik yapılan zulme de Bolu'daki yangın kıyımına karşı da yanyanayız, omuz omuzayız. Bundan sonra da her türlü başlıkta ortak mücadeleyi yürütmek büyütmek boynumuzun borcudur. Türkiye'yi demokrasi ile buluşturacağız hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın."

"BU BASKIYA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

CHP'li Murat Emir ise, "Ovacık'taki, Esenyurt, Siirt ve Mardin'dekine seçemezseniz diyorsanız, tek meşru sandığı kendi seçildiğiniz sanıyorsanız siz bir otoritersiniz, siz demokrat asla olamazsınız" dedi.

Gazetecilere, sanatçılara, belediye başkanlarına ve siyasi parti başkanlarına yönelik baskılara da dikkat çeken Emir, şöyle devam etti:

"Biz istersek konuşuruz, biz ne istersek onu konuşabilirsiniz. Biz kimi işaret edersek onu seçebilirseniz, onun dışında ne yaparsanız biz bunu sopaya dönüştürdüğümüz kaba kuvvete dönüştürdüğümüz hukuk yoluyla 'adalet' diyerek gerektiğinde görevden alırız, gerektiğinde tutuklarız diyorlar. Biz bu baskıya boyun eğmeyeceğiz."