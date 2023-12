Siyasilerden Can Gürzap için taziye mesajları!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 18:48

Güncelleme: 01.12.2023 - 18:48

79 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Can Gürzap'ın kaybı sevenlerini yasa boğdu.

Siyasiler de Gürzap için, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel

"Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim değerli sanatçı Can Gürzap’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu

"Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu Can Gürzap’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

"Davut Tataroğlu, Asım Şekip Kaya ve daha nice rolleriyle hafızalarımıza kazınan usta oyuncu Can Gürzap'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

""Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Can Gürzap'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emekli sanatçısı, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990 yılında güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog"u kurdu.

Dialog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.

"Kartallar Yüksek Uçar", "Ateşten Günler", "Yorgun Savaşçı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Medcezir", Can Gürzap'ın rol aldığı dizilerden bazılarıydı.